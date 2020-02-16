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В МВД назвали имя задержанного в Киеве криминального авторитета

Новости » Общество     16.02.2020 - 19:20
В МВД назвали имя задержанного в Киеве криминального авторитета
Фото: Евгений Анисимов (facebook.com/evgenyjchernyak)

Правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Анисимова

В Киеве правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Анисимова. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Сегодня, в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья.

Геращенко отметил, что Анисимов находился в розыске почти шесть лет. По его словам, последним тайником преступника был арендованный дом в Конча-Заспе.

Сьогодні, в результаті ретельно підготовленої спецоперації, поліцейські затримали кримінального авторитета Анісімова,...

Опубліковано Антоном Геращенком Неділя, 16 лютого 2020 р.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве правоохранители задержали лидера преступной группы, которая занималась вымогательством денег и переработкой оружия, мужчина скрывался от правосудия в течение шести лет.

Так, сегодня, 16 февраля, в Киеве правоохранители провели спецоперацию по задержанию мужчины, которого запорожские правоохранители шесть лет назад объявили в международный розыск. Все это время он скрывался от органов следствия. Мужчина, 1975 года рождения, подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

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