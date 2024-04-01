РФ намагається дискредитувати будівництво фортифікацій в Україні. У ЦПД пояснили мету ворога

Як зазначається, основний меседж, який вкладають ворожі ресурси у свої публікації про зведення українських фортифікацій, що Україна нібито нездатна не те щоб вийти на кордони 1991 року, але й захистити підконтрольні їй території.

Паралельно з цим ворожі пропагандисти поширюють фейки про тотальний брак піхоти та зброї у ЗСУ та лякають новим наступом, якому українцям нібито нічого буде протиставити.

"Це наративна частина кампанії "пропаганди страху" заради створення передумов для вигідних РФ перемовин, на яких вони наполягають", - наголосив керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко.

Також у ЦПД зазначають, що попри заяви окупантів і їхніх пропагандистів, Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, а фортифікації у прифронтових регіонах будуються ударними темпами.