У Житомирській області будують додаткові укріплення на кордоні з Білоруссю (відео)

У Житомирській області на кордоні з Білоруссю триває будівництво додаткових оборонних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Зараз триває зведення додаткових фортифікаційних споруд для захисту нашого кордону. Попри мінливу погоду будівельники не припиняють копати рови та ходи сполучення та встановлювати бетонні споруди для захисту воїнів Збройних сил України",- додав Бунечко.

Там вже побудовані довготривалі вогневі позиції з армованого залізобетону та встановлено інженерні загородження: протитанкові рови, мінні поля, зуби дракона.

Глава ОВА зазначив, що розбудова глибокоешелонованої системи оборони на кордоні Житомирської області з Білоруссю триває з 2022 року.

Посилення оборонних споруд в Україні

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський висловився про отриманий звіт від глави уряду щодо темпів зведення нових оборонних рубежів - йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

Як розповіли в командуванні Сил підтримки ЗСУ 21 березня, інженерні війська будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки окупантів.

Крім того, про будівництво укріплень розповідали також представники влади у Запорізькій, Сумській та Одеській та Харківській областях.

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