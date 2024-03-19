Робота триває цілодобово. Глава Запорізької ОВА показав виготовлення "зубів дракона"

У Запорізькій області триває цілодобова робота з виготовлення "зубів дракона" - загороджувальних пірамід, які допомагають в обороні від росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram.

"Цілодобово виготовляємо захисні споруди. Офіційно це загороджувальні піраміди. Іншим словом - тетраедри. А простими словами - запорізькі "зуби дракона", - написав Федоров.

Він розповів, що під час виробництва використовується спеціальна технологія. Вона дозволяє зробити споруди максимально міцними за мінімальний час застигання.

"Наші запорізькі зуби здатні витримати як критичні температури, так і будь-яку агресію", - уточнив чиновник.

За його словами, бетон, з якого виробляють "зуби дракона", призначений для різних видів ґрунту.

Роботи проводять під керівництвом військових та Міністерства оборони.

Зміцнення фортифікацій в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні активно зводять та зміцнюють фортифікації. Це необхідно, щоб стримувати наступ російських окупантів.

Нещодавно голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що в Одеській області оновлюються, зміцнюються та створюються нові оборонні фортифікації. Для цього задіяли близько 150 осіб та десятки одиниць техніки.

Також голова Рівненської ОВА Олександр Коваль заявляв, що в Рівненській області облаштовують нові оборонні рубежі на кордоні з Білоруссю.

Рішення про посилення фортифікацій на всіх напрямках було ухвалено ще минулого року на нараді з військовими, яку організував президент Володимир Зеленський.