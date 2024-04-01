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РФ пытается дискредитировать строительство фортификаций в Украине. В ЦПД объяснили цель врага

Фото: РФ пытается дискредитировать строительство фортификаций в Украине (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Татьяна Степанова

Российские медиа в рамках кампании "пропаганды страха" пытаются дискредитировать процесс строительства фортификаций в Украине и посеять панические настроения в прифронтовых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как отмечается, основной месседж, который вкладывают вражеские ресурсы в свои публикации о возведении украинских фортификаций,  что Украина якобы неспособна не то чтобы выйти на границы 1991 года, но и защитить подконтрольные ей территории. 

Параллельно с этим вражеские пропагандисты распространяют фейки о тотальной нехватке пехоты и оружия в ВСУ и пугают новым наступлением, которому украинцам вроде бы ничего будет противопоставить.

"Это нарративная часть кампании "пропаганды страха" ради создания предпосылок для выгодных РФ переговоров, на которых они настаивают", - подчеркнул руководитель ЦПД лейтенант Андрей Коваленко.

Также в ЦПД отмечают, что, несмотря на заявления оккупантов и их пропагандистов, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, а фортификации в прифронтовых регионах строятся ударными темпами.

Усиление оборонных сооружений в Украине

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский высказался о полученном отчете от главы правительства о темпах возведения новых оборонных рубежей - речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

Как рассказали в командовании Сил поддержки ВСУ 21 марта, инженерные войска строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки оккупантов.

Кроме того, о строительстве укреплений рассказывали представители власти в Запорожской, Сумской, Одесской, Харьковской и Житомирской областях.

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