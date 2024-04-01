РФ пытается дискредитировать строительство фортификаций в Украине. В ЦПД объяснили цель врага

Как отмечается, основной месседж, который вкладывают вражеские ресурсы в свои публикации о возведении украинских фортификаций, что Украина якобы неспособна не то чтобы выйти на границы 1991 года, но и защитить подконтрольные ей территории.

Параллельно с этим вражеские пропагандисты распространяют фейки о тотальной нехватке пехоты и оружия в ВСУ и пугают новым наступлением, которому украинцам вроде бы ничего будет противопоставить.

"Это нарративная часть кампании "пропаганды страха" ради создания предпосылок для выгодных РФ переговоров, на которых они настаивают", - подчеркнул руководитель ЦПД лейтенант Андрей Коваленко.

Также в ЦПД отмечают, что, несмотря на заявления оккупантов и их пропагандистов, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, а фортификации в прифронтовых регионах строятся ударными темпами.