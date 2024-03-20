В Сумській ОВА про будівництво фортифікацій: найпотужніші за час незалежності

В Сумській області посилюють захист оборонних рубежів. До роботи над укріпленням кордонів залучили тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Володимира Артюха під час брифінгу для журналістів.

"Ми зараз створюємо найпотужнішу за всі часи незалежності фортифікацію. Держава виділила безпрецедентну суму коштів на укріплення. Нам на допомогу прийшли Львівщина, Тернопільщина", - повідомив Артюх.

За словами глави ОВА, разом із місцевими підрядниками також працюють організації з інших регіонів, щоб оперативно, швидко та якісно виконати поставлені керівництвом держави завдання.

"Задіяні тисячі людей, сотні одиниць спеціальної будівельної техніки. Це потужна робота і велика відповідальність", - підкреслив він.