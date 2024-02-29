Попри постійні атаки РФ. У Запорізькій області цілодобово будують оборонні споруди (фото)

Будівельники та інженери з Закарпаття у цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Закарпатської ОВА Віктора Микити.

"За дорученням Президента України в прифронтових та прикордонних регіонах активно продовжується робота з нарощення бойових можливостей оборонних рубежів. Щодня посилюються оборонні позиції України", - написав Микита.

За його словами, будівельники й інженери з Закарпаття разом з технікою в цілодобовому режимі попри постійні атаки ворога будують лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, облаштовують системи загороджень тощо.

Фото: у Запорізькій області цілодобово будують оборонні споруди (Facebook-сторінка Віктора Микити)

Посилення оборони в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський проводив низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.

Президент обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. За його словами, це стосується окремих напрямків у Донецькій, Харківській областях, а також Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська та Рівненська області. Ще він згадав Херсонську область і Волинь.

Нещодавно уряд України виділив рекордну суму грошей на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.