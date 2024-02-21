Українські інженерні війська будують фортифікації в цілодобовому режимі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Сил підтримки ЗСУ у Facebook .

"Руками і металом, ми створюємо непробивні бар'єри, що стоять між нашими військами і російськими окупантами. Від заглиблених окопів до мінних полів, ми риємо землю і заливаємо бетон, щоб забезпечити нашим воїнам найкращий захист", - йдеться в повідомленні.

Кошти на фортифікації

Нагадаємо, уряд України 19 січня виділив рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Президент України Володимир Зеленський раніше проводив низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.

Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. За його словами, це стосується окремих напрямків у Донецькій, Харківській областях, а також Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська та Рівненська області. Ще він згадав Херсонську область і Волинь.