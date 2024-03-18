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В Одеській області зміцнюють та будують оборонні фортифікації, - ОВА

Одеса, Понеділок 18 березня 2024 00:25
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В Одеській області зміцнюють та будують оборонні фортифікації, - ОВА Фото: в Одеській області зміцнюють та будують оборонні фортифікації, - ОВА (mil.in.ua)
Автор: Ксенія Вертебна

На території Одеської області оновлюють, зміцнюють та створюють нові оборонні фортифікації. Задіяно близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

Про це сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеської обласної державної адміністрації.

"Ворог підступний і безжальний. А війна триває. І основне завдання - не дати ворогу захопити нові території. Тож посилення обороноздатності регіону - це найпріоритетніший напрямок", - йдеться у повідомленні.

Наразі в області активно будують фортифікаційні споруди, встановлюють загороджувальні рубежі - "зуби драконів", протитанкові рви та інші невибухові загородження.

Фото: в Одеській області зміцнюють та будують оборонні фортифікації (facebook.com oda.odesa)

"Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд - потужний стримуючий фактор для агресора. Українці сильні і єдині в прагнені захиститися і подолати ворога. Завдяки спільним діям ми переможемо", - написали в ОВА.

Нагадаємо, у Латвії затвердили план зміцнення кордону. Така стратегія підвищення обороноздатності та мобільності на східному кордоні є складовою Балтійської лінії оборони. Вона передбачатиме розміщення пунктів підтримки військових підрозділів Національних Збройних Сил (НВС) вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Це оборонні структури, укріплені позиції, перешкоди, протитанкові рови та склади з боєприпасами. Протягом п'яти років оборонна галузь планує інвестувати 303 млн євро в зміцнення кордону. Початок робіт заплановано на березень.

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