В Одеській області зміцнюють та будують оборонні фортифікації, - ОВА

На території Одеської області оновлюють, зміцнюють та створюють нові оборонні фортифікації. Задіяно близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

Про це сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеської обласної державної адміністрації.

"Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд - потужний стримуючий фактор для агресора. Українці сильні і єдині в прагнені захиститися і подолати ворога. Завдяки спільним діям ми переможемо", - написали в ОВА.

Наразі в області активно будують фортифікаційні споруди, встановлюють загороджувальні рубежі - "зуби драконів", протитанкові рви та інші невибухові загородження.

"Ворог підступний і безжальний. А війна триває. І основне завдання - не дати ворогу захопити нові території. Тож посилення обороноздатності регіону - це найпріоритетніший напрямок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Латвії затвердили план зміцнення кордону. Така стратегія підвищення обороноздатності та мобільності на східному кордоні є складовою Балтійської лінії оборони. Вона передбачатиме розміщення пунктів підтримки військових підрозділів Національних Збройних Сил (НВС) вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Це оборонні структури, укріплені позиції, перешкоди, протитанкові рови та склади з боєприпасами. Протягом п'яти років оборонна галузь планує інвестувати 303 млн євро в зміцнення кордону. Початок робіт заплановано на березень.

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