РФ намагається дискредитувати будівництво фортифікацій в Україні. У ЦПД пояснили мету ворога
Російські медіа в рамках кампанії "пропаганди страху" намагаються дискредитувати процес будівництва фортифікацій в Україні та посіяти панічні настрої у прифронтових областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як зазначається, основний меседж, який вкладають ворожі ресурси у свої публікації про зведення українських фортифікацій, що Україна нібито нездатна не те щоб вийти на кордони 1991 року, але й захистити підконтрольні їй території.
Паралельно з цим ворожі пропагандисти поширюють фейки про тотальний брак піхоти та зброї у ЗСУ та лякають новим наступом, якому українцям нібито нічого буде протиставити.
"Це наративна частина кампанії "пропаганди страху" заради створення передумов для вигідних РФ перемовин, на яких вони наполягають", - наголосив керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко.
Також у ЦПД зазначають, що попри заяви окупантів і їхніх пропагандистів, Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, а фортифікації у прифронтових регіонах будуються ударними темпами.
Посилення оборонних споруд в Україні
Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський висловився про отриманий звіт від глави уряду щодо темпів зведення нових оборонних рубежів - йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.
Як розповіли в командуванні Сил підтримки ЗСУ 21 березня, інженерні війська будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Також нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки окупантів.
Крім того, про будівництво укріплень розповідали також представники влади у Запорізькій, Сумській, Одеській, Харківській та Житомирській областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.