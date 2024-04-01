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РФ намагається дискредитувати будівництво фортифікацій в Україні. У ЦПД пояснили мету ворога

Понеділок 01 квітня 2024 16:52
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РФ намагається дискредитувати будівництво фортифікацій в Україні. У ЦПД пояснили мету ворога Фото: РФ намагається дискредитувати будівництво фортифікацій в Україні (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Тетяна Степанова

Російські медіа в рамках кампанії "пропаганди страху" намагаються дискредитувати процес будівництва фортифікацій в Україні та посіяти панічні настрої у прифронтових областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як зазначається, основний меседж, який вкладають ворожі ресурси у свої публікації про зведення українських фортифікацій, що Україна нібито нездатна не те щоб вийти на кордони 1991 року, але й захистити підконтрольні їй території.

Паралельно з цим ворожі пропагандисти поширюють фейки про тотальний брак піхоти та зброї у ЗСУ та лякають новим наступом, якому українцям нібито нічого буде протиставити.

"Це наративна частина кампанії "пропаганди страху" заради створення передумов для вигідних РФ перемовин, на яких вони наполягають", - наголосив керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко.

Також у ЦПД зазначають, що попри заяви окупантів і їхніх пропагандистів, Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, а фортифікації у прифронтових регіонах будуються ударними темпами.

Посилення оборонних споруд в Україні

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський висловився про отриманий звіт від глави уряду щодо темпів зведення нових оборонних рубежів - йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

Як розповіли в командуванні Сил підтримки ЗСУ 21 березня, інженерні війська будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки окупантів.

Крім того, про будівництво укріплень розповідали також представники влади у Запорізькій, Сумській, Одеській, Харківській та Житомирській областях.

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