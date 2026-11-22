Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 22 листопада Росія атакувала Україну ударними дронами з восьми напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночіворог атакував 186 ударними безпілотниками типу Shahed (72 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське, Чауда. За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий дрон типу (56 із них – реактивні).



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.