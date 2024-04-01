ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ пытается дискредитировать строительство фортификаций в Украине. В ЦПД объяснили цель врага

Понедельник 01 апреля 2024 16:52
UA EN RU
РФ пытается дискредитировать строительство фортификаций в Украине. В ЦПД объяснили цель врага Фото: РФ пытается дискредитировать строительство фортификаций в Украине (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Татьяна Степанова

Российские медиа в рамках кампании "пропаганды страха" пытаются дискредитировать процесс строительства фортификаций в Украине и посеять панические настроения в прифронтовых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как отмечается, основной месседж, который вкладывают вражеские ресурсы в свои публикации о возведении украинских фортификаций, что Украина якобы неспособна не то чтобы выйти на границы 1991 года, но и защитить подконтрольные ей территории.

Параллельно с этим вражеские пропагандисты распространяют фейки о тотальной нехватке пехоты и оружия в ВСУ и пугают новым наступлением, которому украинцам вроде бы ничего будет противопоставить.

"Это нарративная часть кампании "пропаганды страха" ради создания предпосылок для выгодных РФ переговоров, на которых они настаивают", - подчеркнул руководитель ЦПД лейтенант Андрей Коваленко.

Также в ЦПД отмечают, что, несмотря на заявления оккупантов и их пропагандистов, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, а фортификации в прифронтовых регионах строятся ударными темпами.

Усиление оборонных сооружений в Украине

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский высказался о полученном отчете от главы правительства о темпах возведения новых оборонных рубежей - речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

Как рассказали в командовании Сил поддержки ВСУ 21 марта, инженерные войска строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки оккупантов.

Кроме того, о строительстве укреплений рассказывали представители власти в Запорожской, Сумской, Одесской, Харьковской и Житомирской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ