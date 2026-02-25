РФ може влаштувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну, - ISW

Ядерна зброя у Європі

Раніше повідомлялося, що Франція допускає можливість розміщення своєї ядерної зброї на території союзників як альтернативу американському ядерному стримуванню в Європі.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив про початок стратегічних дискусій щодо забезпечення безпеки всього європейського континенту за допомогою французького ядерного потенціалу.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Берлін і Париж ведуть переговори щодо створення системи європейського ядерного стримування. За даними ЗМІ, кілька європейських країн відкрито підтримують обговорення можливості розвитку власних ядерних спроможностей на тлі зниження довіри до США.

Водночас президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна має розглянути створення власної ядерної зброї, оскільки перебуває, за його словами, "на межі збройного конфлікту".

Ймовірно, на тлі цих подій російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито наміри Британії надати Україні ядерну зброю. У Британії його слова назвали брехнею.