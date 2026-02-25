Ядерное оружие в Европе

Ранее сообщалось, что Франция допускает возможность размещения своего ядерного оружия на территории союзников как альтернативу американскому ядерному сдерживанию в Европе.

Впоследствии президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале стратегических дискуссий по обеспечению безопасности всего европейского континента с помощью французского ядерного потенциала.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Берлин и Париж ведут переговоры по созданию системы европейского ядерного сдерживания. По данным СМИ, несколько европейских стран открыто поддерживают обсуждение возможности развития собственных ядерных возможностей на фоне снижения доверия к США.

В то же время президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна рассмотреть создание собственного ядерного оружия, поскольку находится, по его словам, "на грани вооруженного конфликта".

Вероятно, на фоне этих событий российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы намерениях Британии предоставить Украине ядерное оружие. В Британии его слова назвали ложью.