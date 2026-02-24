Російський диктатор Володимир Путін навмисне бреше про нібито наміри Британії надати Україні ядерну зброю. Брехнею він намагається відволікти увагу від злочинів Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, якого цитує Sky News .

Речник Стармера сказав, що Путін відверто бреше. Таким чином диктатор планує відвернути увагу від "своїх мерзенних дій в Україні".

"У цьому немає жодної правди. Ви бачили слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру", - сказав він.

Російська брехня про ядерну зброю

Вранці 24 лютого російська служба зовнішньої розвідки (СВР) зробила заяву, що Велика Британія та Франція нібито намагаються передати Києву ядерну зброю, або "брудні" ядерні бомби. Традиційно для РФ жодних доказів наведено не було.

Після цього експрезидент Росії, відомий алкоголік та заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв вибухнув істеричними погрозами. Він заявив, що Росія нібито може застосувати ядерну зброю проти Великої Британії, Франції та України "за необхідності".

А вдень 24 лютого безпосередньо російський диктатор під час засідання так званої колегії ФСБ РФ заявив, що нібито "можливе застосування ядерного компоненту" Україною проти Росії. Знову ж таки, будь-яких доказів цієї брехні наведено не було.