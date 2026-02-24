ua en ru
Вт, 24 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Путін бреше: у Стармера гнівно відреагували на заяви РФ про "ядерну зброю для України"

Велика Британія, Вівторок 24 лютого 2026 16:11
UA EN RU
Путін бреше: у Стармера гнівно відреагували на заяви РФ про "ядерну зброю для України" Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін навмисне бреше про нібито наміри Британії надати Україні ядерну зброю. Брехнею він намагається відволікти увагу від злочинів Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, якого цитує Sky News.

Читайте також: Що треба мати вдома на випадок Третьої світової: список від експерта з виживання

Речник Стармера сказав, що Путін відверто бреше. Таким чином диктатор планує відвернути увагу від "своїх мерзенних дій в Україні".

"У цьому немає жодної правди. Ви бачили слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру", - сказав він.

Російська брехня про ядерну зброю

Вранці 24 лютого російська служба зовнішньої розвідки (СВР) зробила заяву, що Велика Британія та Франція нібито намагаються передати Києву ядерну зброю, або "брудні" ядерні бомби. Традиційно для РФ жодних доказів наведено не було.

Після цього експрезидент Росії, відомий алкоголік та заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв вибухнув істеричними погрозами. Він заявив, що Росія нібито може застосувати ядерну зброю проти Великої Британії, Франції та України "за необхідності".

А вдень 24 лютого безпосередньо російський диктатор під час засідання так званої колегії ФСБ РФ заявив, що нібито "можливе застосування ядерного компоненту" Україною проти Росії. Знову ж таки, будь-яких доказів цієї брехні наведено не було.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже попередив, що Путін фактично розпочав Третю світову війну. І зараз завдання полягає в тому, щоб не дати їй стати широкомасштабною, що і робить Україна.

Також Зеленський публічно заявив, що насправді Росія не налаштована на завершення війни і намагається послабити переговорні позиції Києва. Для цього кремлівський режим використовує міжнародних лідерів, включно з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Російська Федерація Україна Ядерна зброя Війна в Україні
Новини
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ