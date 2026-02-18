Естонія готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників

Естонія може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників, якщо у НАТО визнають подібний крок необхідним.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Також він додав, що зовнішня політика Естонії не змінилася - Таллін і надалі має намір тиснути на Росію та підтримувати Україну, територіальна цілісність якої й досі залишається пріоритетом у цьому питанні.

"Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка виключала б це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території", - сказав естонський міністр.

Цахкна підкреслив, що Європі не слід відкидати наднаціональне ядерне стримування НАТО.

Ядерна зброя у Європі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки у Європі.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що почав стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї.

Нещодавно німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та Франція ведуть переговори щодо європейського ядерного стримування.

Також, за даними ЗМІ, кілька європейських країн публічно підтримують переговори щодо створення власної ядерної зброї на додаток до американської атомної зброї на тлі падіння довіри до США під керівництвом Дональда Трампа.

Тим часом польський президент Кароль Навроцький заявив, що Польща повинна створити власну ядерну зброю, адже знаходиться "на межі збройного конфлікту".