РФ може влаштувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну, - ISW
Росія може використати ризик радіологічного інциденту на території України для інформаційних маніпуляцій та спроб дискредитувати Київ. Москва посилює ядерні погрози на адресу західних країн, які обговорюють гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ядерні погрози проти Заходу
Аналітики зазначають, що російські посадовці використовують заяви Служби зовнішньої розвідки РФ для посилення риторики щодо можливого застосування ядерної зброї.
Зокрема, погрози лунають на адресу Великої Британії та Франції - країн, які очолюють переговори в межах так званої "Коаліції бажаючих" щодо гарантій безпеки для післявоєнної України.
За оцінкою ISW, Кремль намагається:
- посіяти страх ескалації між ядерними державами;
- відлякати європейські країни від надання гарантій Україні;
- змусити США обмежити підтримку цих ініціатив.
Кремль може готувати інформаційну операцію
Аналітики ISW припускають, що Росія може спробувати використати можливий радіологічний інцидент у власних інформаційних цілях.
За оцінкою експертів, Москва може:
- спричинити або допустити радіологічну подію на території України;
- після цього звинуватити Україну у використанні ядерної або радіологічної зброї.
- Метою таких дій може бути спроба послабити підтримку України з боку Заходу та вплинути на моральний стан українського суспільства.
Ризики для ядерної інфраструктури
У звіті наголошується, що російські війська регулярно атакують українську енергетичну інфраструктуру, включно з об’єктами, пов’язаними з атомною енергетикою.
Такі удари можуть створювати ризик радіологічних інцидентів - як навмисних, так і випадкових.
Ядерна зброя у Європі
Раніше повідомлялося, що Франція допускає можливість розміщення своєї ядерної зброї на території союзників як альтернативу американському ядерному стримуванню в Європі.
Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив про початок стратегічних дискусій щодо забезпечення безпеки всього європейського континенту за допомогою французького ядерного потенціалу.
Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Берлін і Париж ведуть переговори щодо створення системи європейського ядерного стримування. За даними ЗМІ, кілька європейських країн відкрито підтримують обговорення можливості розвитку власних ядерних спроможностей на тлі зниження довіри до США.
Водночас президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна має розглянути створення власної ядерної зброї, оскільки перебуває, за його словами, "на межі збройного конфлікту".
Ймовірно, на тлі цих подій російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито наміри Британії надати Україні ядерну зброю. У Британії його слова назвали брехнею.