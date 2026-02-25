РФ може влаштувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну, - ISW

Росія може використати ризик радіологічного інциденту на території України для інформаційних маніпуляцій та спроб дискредитувати Київ. Москва посилює ядерні погрози на адресу західних країн, які обговорюють гарантії безпеки для України.

Читайте також: Естонія готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Такі удари можуть створювати ризик радіологічних інцидентів - як навмисних, так і випадкових.

У звіті наголошується, що російські війська регулярно атакують українську енергетичну інфраструктуру, включно з об’єктами, пов’язаними з атомною енергетикою.

За оцінкою експертів, Москва може:

Аналітики ISW припускають, що Росія може спробувати використати можливий радіологічний інцидент у власних інформаційних цілях.

Зокрема, погрози лунають на адресу Великої Британії та Франції - країн, які очолюють переговори в межах так званої "Коаліції бажаючих" щодо гарантій безпеки для післявоєнної України.

Аналітики зазначають, що російські посадовці використовують заяви Служби зовнішньої розвідки РФ для посилення риторики щодо можливого застосування ядерної зброї.

Ядерна зброя у Європі

Раніше повідомлялося, що Франція допускає можливість розміщення своєї ядерної зброї на території союзників як альтернативу американському ядерному стримуванню в Європі.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив про початок стратегічних дискусій щодо забезпечення безпеки всього європейського континенту за допомогою французького ядерного потенціалу.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Берлін і Париж ведуть переговори щодо створення системи європейського ядерного стримування. За даними ЗМІ, кілька європейських країн відкрито підтримують обговорення можливості розвитку власних ядерних спроможностей на тлі зниження довіри до США.

Водночас президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна має розглянути створення власної ядерної зброї, оскільки перебуває, за його словами, "на межі збройного конфлікту".

Ймовірно, на тлі цих подій російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито наміри Британії надати Україні ядерну зброю. У Британії його слова назвали брехнею.