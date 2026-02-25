РФ может устроить радиационный инцидент и обвинить Украину, - ISW
Россия может использовать риск радиологического инцидента на территории Украины для информационных манипуляций и попыток дискредитировать Киев. Москва усиливает ядерные угрозы в адрес западных стран, обсуждающих гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Читайте также: Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников
Ядерные угрозы против Запада
Аналитики отмечают, что российские чиновники используют заявления Службы внешней разведки РФ для усиления риторики относительно возможного применения ядерного оружия.
В частности, угрозы звучат в адрес Великобритании и Франции - стран, которые возглавляют переговоры в рамках так называемой "Коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для послевоенной Украины.
По оценке ISW, Кремль пытается:
- посеять страх эскалации между ядерными державами;
- отпугнуть европейские страны от предоставления гарантий Украине;
- заставить США ограничить поддержку этих инициатив.
Кремль может готовить информационную операцию
Аналитики ISW предполагают, что Россия может попытаться использовать возможный радиологический инцидент в собственных информационных целях.
По оценке экспертов, Москва может:
- вызвать или допустить радиологическое событие на территории Украины;
- после этого обвинить Украину в использовании ядерного или радиологического оружия.
- Целью таких действий может быть попытка ослабить поддержку Украины со стороны Запада и повлиять на моральное состояние украинского общества.
Риски для ядерной инфраструктуры
В отчете отмечается, что российские войска регулярно атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру, включая объекты, связанные с атомной энергетикой.
Такие удары могут создавать риск радиологических инцидентов - как преднамеренных, так и случайных.
Ядерное оружие в Европе
Ранее сообщалось, что Франция допускает возможность размещения своего ядерного оружия на территории союзников как альтернативу американскому ядерному сдерживанию в Европе.
Впоследствии президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале стратегических дискуссий по обеспечению безопасности всего европейского континента с помощью французского ядерного потенциала.
Также канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Берлин и Париж ведут переговоры по созданию системы европейского ядерного сдерживания. По данным СМИ, несколько европейских стран открыто поддерживают обсуждение возможности развития собственных ядерных возможностей на фоне снижения доверия к США.
В то же время президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна рассмотреть создание собственного ядерного оружия, поскольку находится, по его словам, "на грани вооруженного конфликта".
Вероятно, на фоне этих событий российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы намерениях Британии предоставить Украине ядерное оружие. В Британии его слова назвали ложью.