Трамп зробив гучну заяву про Україну в перші хвилини звернення до Конгресу

Президент США Дональд Трамп на початку щорічного звернення до Конгресу торкнувся теми війни між Росією та Україною, а також розповів історію української біженки, яка загинула в Америці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію телеканалу NBC News.

Заяви про війну в перші хвилини виступу

На початку своєї промови Трамп озвучив ключові тези, прагнучи звернутися до максимально широкої телевізійної аудиторії країни.

Зокрема, президент наголосив, що його адміністрація активно займається питанням врегулювання війни між Росією та Україною.

За словами глави Білого дому, зусилля спрямовані на припинення бойових дій і зниження кількості жертв.

Що сказав Трамп про війну РФ проти України

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства і різанину між Росією і Україною, де щомісяця гине 25 000 солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", - заявив Трамп.

Історія українки, яку згадав Трамп

Під час звернення президент також згадав українську біженку Ірину Заруцьку, яка загинула в штаті Північна Кароліна. Трамп звернувся до її матері, яка перебувала в залі, і розповів про трагедію родини.

За його словами, жінка разом із донькою залишила Україну після початку повномасштабної війни й оселилася в родичів у місті Шарлотт.

"Ми пишаємося, що сьогодні тут жінка, яка пройшла через пекло - Анна Заруцька. У 2022 році вона та її прекрасна донька, дуже гарна молода жінка Ірина, залишили розірвану війною Україну, щоб жити з родичами в місті Шарлотт, у Північній Кароліні", - наголосив американський лідер.

Трамп зазначив, що влітку минулого року 23-річна Ірина їхала додому, коли стала жертвою жорстокого злочину. Він наголосив, що заарештований і звільнений десяток разів без застави, порізав ножем її шию і тіло.

"Ніхто не забуде вираз обличчя Ірини, коли вона дивилася на свого нападника в останні секунди свого життя. Вона втекла від війни, щоб бути вбитою злочинцем. Пані Заруцька, сьогодні я обіцяю справедливість у справі вашої прекрасної доньки, Ірини", - сказав Дональд Трамп.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

Тіло 23-річної українки знайшли 22 серпня на станції легкорейкового транспорту в Шарлотті. Дівчина приїхала до США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За інформацією поліції, вона дістала смертельні ножові поранення. Підозрюваного - 34-річного Декарлоса Брауна - затримали незабаром після прибуття правоохоронців на місце.

Йому висунули обвинувачення в убивстві першого ступеня, проте мотив злочину поки що не встановлено.

Відомо, що раніше Брауна неодноразово затримували з 2011 року. Серед звинувачень були важка крадіжка, збройне пограбування та погрози. Більшість справ згодом закрили.

У січні 2025 року йому також інкримінували неправомірне використання системи 911, справа щодо якої ще чекає на розгляд.