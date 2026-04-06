У РФ масштабний інтернет-колапс: впали Steam, Telegram та банки

Ввечері 6 квітня у росіян виникли масові проблеми з інтернетом. Вони не можуть оплатити покупки, зняти готівку чи зайти до мобільних додатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

Офіційно причини масштабного збою поки не називають.

Фото: інтернет-сервіси, які не працюють в Росії

Крім того, за даними Downdetector.su , жителі РФ також скаржаться на збої у роботі "Сбера", "Газпромбанку" та "Мира танков".

За даними проєкту, проблеми виникли у роботі:

Які сервіси не працюють

Нагадаємо, це не перший технічний колапс у російській інфраструктурі за останній час.

Напередодні, 3 квітня, у Росії фактично скасували банківську таємницю - ФСБ отримала прямий доступ до рахунків, переписок та інших даних громадян. А 2 квітня з’явилася інформація про плани запровадити "монетизацію цензури": бізнес змусять платити за електронну пошту, а за використання VPN каратимуть.

Такі дії викликали хвилю невдоволення. 29 березня в кількох містах РФ пройшли мітинги проти блокування Telegram, під час яких затримали щонайменше 12 осіб.

Ці заходи є частиною загальної політики Кремля. На окупованих територіях України ворог систематично обмежує доступ до західних соцмереж і незалежних медіа, використовуючи систему “ТСПУ”, яка дозволяє контролювати інтернет-трафік у реальному часі.