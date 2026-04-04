Блокування VPN у Росії спричинило збій у платіжній системі, - Дуров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ласкаво просимо назад до Цифрового опору, мої російські брати та сестри. Вся нація зараз мобілізована, щоб обійти ці абсурдні обмеження", - підсумував він.

У своїй заяві засновник Telegram також привітав росіян із поверненням до "цифрового опору".

Проблеми із платіжною системою спричинили хаос для частини покупців. Зокрема, московське метро тимчасово пропускало людей через турнікети без оплати, а один із регіональних зоопарків просив відвідувачів розраховуватися готівкою.

"Їхні спроби блокування просто спричинили масштабний збій у банківській системі",- наголосив він.

Дуров зазначив, що спроби блокування не дали очікуваного для влади результату, натомість призвели до масштабного збою.

Нагадаємо, російська влада готується обмежити роботу Telegram на території РФ. На цьому тлі в країні посилюють контроль над цифровим простором і водночас просувають так званий "національний месенджер" MAX як альтернативу звичним сервісам.

Втім, навіть усередині самої російської системи до нього ставляться без довіри. Серед причин називають побоювання тотального стеження з боку ФСБ, через що новий сервіс сприймають радше як інструмент контролю, а не безпечний спосіб комунікації.