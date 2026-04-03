Банківська таємниця в РФ скасована: ФСБ отримала прямий доступ до рахунків та переписок

У Росії остаточно сформували поліцейську державу, де спецслужби отримали необмежений контроль над фінансами, зв'язком та приватними даними громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Тотальний контроль над даними та зв'язком

За інформацією розвідки, з 1 квітня ФСБ отримала право без рішення суду вимагати копії баз даних будь-яких організацій, включаючи банки, корпорації та наукові установи.

Лише за перший квартал 2026 року повноваження спецслужби розширювалися п'ять разів.

Крім того, з лютого ФСБ може на власний розсуд відключати громадянам зв'язок та доступ до інтернету. У березні в Москві запровадили так звані "білі списки" дозволених ресурсів, які залишаються доступними під час блокування мережі.

Спецслужба вже випробувала ці механізми, відключаючи інтернет у кількох районах російської столиці.

Репресивні інструменти та СІЗО

Спецслужба офіційно отримала право відкривати власні слідчі ізолятори. Де-факто такі установи, як "Лефортово" або таганрозьке СІЗО-2 (де утримують українських полонених), завжди перебували під їхнім контролем, проте тепер це закріплено законодавчо.

Також посилено нагляд за науковою сферою - державні та приватні заклади зобов'язані вносити до єдиної бази плани всіх досліджень, у яких беруть участь іноземці.

Платформи для спілкування тепер зобов'язані зберігати дані користувачів протягом трьох років замість одного.

Плани щодо розширення впливу

В СЗР додали, що наступними кроками ФСБ планує взяти під контроль імпорт та експорт будь-яких пристроїв для стеження, а також запровадити "чорні списки" IMEI-кодів для гаджетів.

Окремим напрямком стане перевірка російських моделей штучного інтелекту на "суверенність" - фактичну придатність для використання в інтересах спецслужби.