Протестували за Telegram: в РФ на мітингах проти блокування інтернету затримали 12 осіб

У Росії мітинги за "вільний інтернет", анонсовані на 29 березня у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями. Затримали від 3 до 12 осіб, при цьому більшість "протестувальників" просто відтіснили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук "Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист". Проте пізніше відпустили.

Також у Москві вибірково перевіряли документи та сумки. Окрім цього, силовики змусили усіх, хто зібрався на площі, відійти на сусідні вулиці - людей відганяв ОМОН. Людей розганяли криками та погрозами.

"Сказали, якщо їм накажуть в'язати, і нас пов'яжуть", - сказала російським опозиційним ЗМІ одна з учасниць.

Зазначається, що влада Москви не погодила акцію, проте багато росіян все одно зібралися на мітинг, присвячений протесту проти заборони в Росії Telegram, "білих списків" та інших обмежень інтернету в РФ. Мітинг силовики фактично розігнали: людей виганяли з площи, заявляючи, що запобігають проведенню "ймовірного несанкціонованого мітингу".

Протести в РФ

Російський рух "Червоний Лебідь" оголосив 29 березня днем ​​мітингів проти блокувань інтернету в Росії. При цьому влада великих міст не погодила жодної заявки на проведення мітингів. Щонайменше 25 заявок на мітинги було відхилено під надуманими та демонстративно абсурдними приводами. Декількох заявників заарештували на 15 діб.

Проте у багатьох випадках росіяни несподівано це проігнорували та зібралися на площах. Влада в різних регіонах зреагувала по-різному. Якщо у Москві силовики виганяли людей з Болотної площі, то в Єкатеринбургу поліція оточила площу 1905 року, де планувалося проводити мітинг. Також там були присутні бойовики з провладної організації "Руської громади".

В Мурманську у відповідь на мітинг почали глушити мобільний зв'язок та масово перевіряти документи. Також до патрулювання вулиць теж залучили бойовиків "Руської громади".

Загалом вважається, що тільки у Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету. Одного з росіян затримали за плакат "Нет войне". Щонайменше двоє із затриманих не досягли 18 років.

Радощі у Кремлі

Тим часом голова "Ростелекома" Михайло Осєєвський заявив, що усі соцмережі, які не контролюються Кремлем, нібито вже "померли", або "помруть" вже у "найближчі дні". Раніше цей самий чиновник радив росіянам повертатися на радянські "дискові телефони".

"WhatsApp помер, Telegram помре в найближчі дні, MAX зростає, все добре", - задоволено заявив Осєєвський російським пропагандистам.

Водночас член так званої "Ради з прав людини" Іонов вже заявив пропагандистам з ТАСС, що "є висока ймовірність, що роботу Telegram у РФ буде відновлено. Мовляв, команда Павла Дурова нібито "домовиться з Росією".

"Виконає умови, які потрібні, особливо в частині екстремізму і тих каналів, які несуть загрозу для національної безпеки нашої країни", - заявив Іонов.

Трохи раніше в команді Дурова дуже презирливо висловилися щодо ініціатив Кремля блокувати месенджер. Один з розробників Telegram зазначив, що месенджер чудово обходить блокування, маскуючи трафік. Тому, щоб заблокувати Telegram, Кремлю дійсно доведеться зачинити "абсолютно весь інтернет" в країні.