Монетизація цензури: в РФ бізнес змусять платити за пошту, а за VPN - каратимуть рублем
В Росії планують запровадити платну електронну пошту для бізнесу та стягувати кошти з громадян за використання VPN-сервісів і міжнародний трафік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Податок на інтернет та цензуру
За даними розвідки, Міністерство цифрового розвитку РФ просуває ініціативу запровадження платної електронної пошти для підприємців і самозайнятих.
Цей захід фактично створює обов'язковий державно контрольований канал зв'язку за рахунок самих користувачів. Паралельно влада обговорює введення платежів за міжнародний трафік та монетизацію використання VPN-сервісів.
Логіка таких дій є очевидною - тих, хто намагається уникнути інформаційної ізоляції, держава має намір карати фінансово.
"Росіяни платитимуть більше - за пошту, за інтернет, за саму можливість читати незалежні джерела - й отримуватимуть натомість дедалі менше свободи", - зазначають у розвідці.
Загрози для IT-сектору
Для технологічних компаній, які відмовляться блокувати VPN-трафік, передбачено жорсткі санкції.
Їм загрожує виключення з реєстру акредитованих організацій, що автоматично означає втрату ключових податкових пільг та відстрочок від мобілізації для працівників.
"Для більшості гравців ринку вихід із реєстру рівнозначний ліквідації - витримати конкуренцію з пільговими гравцями вони не зможуть", - наголошують у СЗР.
Онлайн-репресії в РФ
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну російська влада максимально обмежила доступ до іноземних ресурсів та соціальних мереж.
Використання VPN стало чи не єдиним способом для росіян отримувати альтернативну інформацію.
Також стало відомо, що в Росії посилили репресії за активність у мережі, де відповідальність загрожує навіть за пошук нібито "екстремістського" контенту в браузері.
Одразу після обмежень роботи YouTube у Росії повністю заблокували популярний месенджер WhatsApp, що змусило користувачів шукати нові шляхи обходу цензури.
Крім того, російська влада готує підґрунтя для запровадження цифрового "рубильника", який надасть ФСБ повноваження повністю відключати інтернет і телефонний зв’язок у країні.