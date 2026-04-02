Монетизація цензури: в РФ бізнес змусять платити за пошту, а за VPN - каратимуть рублем

В Росії планують запровадити платну електронну пошту для бізнесу та стягувати кошти з громадян за використання VPN-сервісів і міжнародний трафік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Податок на інтернет та цензуру

За даними розвідки, Міністерство цифрового розвитку РФ просуває ініціативу запровадження платної електронної пошти для підприємців і самозайнятих.

Цей захід фактично створює обов'язковий державно контрольований канал зв'язку за рахунок самих користувачів. Паралельно влада обговорює введення платежів за міжнародний трафік та монетизацію використання VPN-сервісів.

Логіка таких дій є очевидною - тих, хто намагається уникнути інформаційної ізоляції, держава має намір карати фінансово.

"Росіяни платитимуть більше - за пошту, за інтернет, за саму можливість читати незалежні джерела - й отримуватимуть натомість дедалі менше свободи", - зазначають у розвідці.

Загрози для IT-сектору

Для технологічних компаній, які відмовляться блокувати VPN-трафік, передбачено жорсткі санкції.

Їм загрожує виключення з реєстру акредитованих організацій, що автоматично означає втрату ключових податкових пільг та відстрочок від мобілізації для працівників.

"Для більшості гравців ринку вихід із реєстру рівнозначний ліквідації - витримати конкуренцію з пільговими гравцями вони не зможуть", - наголошують у СЗР.