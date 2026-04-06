В РФ масштабный интернет-коллапс: упали Steam, Telegram и банки

23:09 06.04.2026 Пн
2 мин
Среди неработающих сервисов - и российские государству "Госуслуги"
aimg Екатерина Коваль
Вечером 6 апреля у россиян возникли массовые проблемы с интернетом. Они не могут оплатить покупки, снять наличные или зайти в мобильные приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также: Блокировка VPN в России вызвала сбой в платежной системе, - Дуров

Какие сервисы не работают

По данным проекта, проблемы возникли в работе:

  • "Ростелекома";

  • Альфа-банка;

  • "НТВ Плюс";

  • "Триколор";

  • "Госуслуг";

  • T2;

  • "Мосэнергосбыта".

Кроме того, по данным Downdetector.su, жители РФ также жалуются на сбои в работе "Сбера", "Газпромбанка" и "Мира танков".

Фото: интернет-сервисы, которые не работают в России

Официально причины масштабного сбоя пока не называют.

Напомним, это не первый технический коллапс в российской инфраструктуре за последнее время.

Накануне, 3 апреля, в России фактически отменили банковскую тайну - ФСБ получила прямой доступ к счетам, перепискам и другим данным граждан. А 2 апреля появилась информация о планах ввести "монетизацию цензуры": бизнес заставят платить за электронную почту, а за использование VPN будут наказывать.

Такие действия вызвали волну недовольства. 29 марта в нескольких городах РФ прошли митинги против блокировки Telegram, во время которых задержали по меньшей мере 12 человек.

Эти меры являются частью общей политики Кремля. На оккупированных территориях Украины враг систематически ограничивает доступ к западным соцсетям и независимым медиа, используя систему "ТСПУ", которая позволяет контролировать интернет-трафик в реальном времени.

Больше по теме:
Российская Федерация Интернет
Новости
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света