На окупованих територіях України ворог блокує інтернет, - ЦНС

05:15 29.03.2026 Нд
2 хв
Інтернет на окупованих територіях перетворюють на "цифрову фортецю"
aimg Никончук Анастасія
На окупованих територіях України ворог блокує інтернет, - ЦНС Фото: соціальні мережі (GettyImages)

На окупованих територіях України доступ до західних соцмереж і незалежних медіа систематично обмежений. Експерти зазначають, що головними інструментами цензури стала система "ТСПУ", що дає змогу окупантам контролювати інтернет-трафік у реальному часі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.

Читайте також: "Платіть за руїни самі": окупанти вводять нові побори на Луганщині з 2027 року, - ЦНС

Блокування соцмереж і VPN

Окупаційна влада заблокувала Instagram, Facebook і X, а також обмежила доступ до незалежних медіа та VPN-сервісів.

Провайдери ускладнюють підключення до цих ресурсів, а спроби обходу блокувань тепер суворо відстежують.

Система "ТСПУ" і централізований контроль

Головним механізмом цензури стала система "ТСПУ" - технічні засоби протидії загрозам, встановлені у провайдерів.

Вона дає змогу фільтрувати весь інтернет-трафік централізовано, блокуючи сайти в реальному часі без відома користувачів.

Інтернет як закрита екосистема

На окупованих територіях інтернет перетворився на закрите середовище, де основними джерелами інформації залишаються лише ресурси, підконтрольні Кремлю.

Альтернативні точки зору повністю витісняються, а контент фільтрується ще до того, як він досягає користувачів.

Наслідки для молоді

Особливо страждає молодь: вона втрачає доступ до глобальної мережі, освітніх і культурних ресурсів.

Їх замінюють локальними пропагандистськими сервісами, що формують спотворену картину реальності.

"Цифрова фортеця" окупантів

Окупанти будують так звану "цифрову фортецю", де інтернет перетворюється на інструмент цензури і тотального контролю.

Це середовище маніпуляцій, позбавлене вільного обміну думками, де інформаційні потоки повністю підпорядковані окупаційній владі.

Нагадуємо, що окупаційна влада за підтримки російських федеральних структур цілеспрямовано задіює школи на тимчасово окупованих територіях України як частину військової інфраструктури.

Зазначимо, що окупаційна влада Херсонської області продовжує системно мілітаризувати дітей на тимчасово окупованих територіях, відправляючи підлітків на військові навчання в Росію: групу з 24 осіб вивезли до Волгограда під прикриттям освітнього проєкту "Гордість нації. Шлях розвитку".

Більше по темі:
Війна в Україні Інтернет
Новини
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни