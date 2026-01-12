РФ готує новий масований обстріл України в умовах сильних холодів, - Зеленський

Обстріли України

Нагадаємо, останнім часом РФ намагається бити по котельнях, щоб в морози залишити людей без опалення. Так, у Києві у ніч на 9 січня окупанти цілеспрямовано атакували котельні в різних районах столиці. Такі дії росіян є енергетичним терором та спробою перетворити зиму на зброю.

Володимир Зеленський повідомляв, що після ударів РФ по критичній інфраструктурі, ситуація в ряді регіонів України залишається складною. Раніше він підкреслив, що Росія чекала морозів, щоб вчинити свідомий терор проти українців.

Також росіяни активно атакували Житомирську та Рівненську області. На Житомирщині ворог пошкодив критичну інфраструктуру. Рівненська область перебувала під атакою майже добу - протягом 11 січня постійно надходила інформація про атаки дронів та повітряні тривоги.

В ніч на сьогодні, 12 січня, країна-агресорка вчергове вдарила по Одесі, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житлові будинки. У частині одного з районів тимчасово відсутнє електропостачання.

Крім того, під атакою російських безпілотників перебувала й столиця. За даними місцевої влади, у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків біля житлового будинку.

Зазначимо, вранці російські війська завдали чергових ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України.