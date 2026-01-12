Атака дронів на Київ: у Солом'янському районі є влучання, сталися пожежі

Внаслідок атаки російських безпілотників 12 січня у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків біля житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

Нежитлова забудова: Через пряме влучання безпілотника виникла пожежа. Наразі вогнеборці її локалізували.

За оперативними даними станом на 7:55, у районі зафіксовано два осередки пошкоджень:

Нагадаємо, на лівому березі столиці продовжує діяти тимчасова схема руху. Замість трамваїв та тролейбусів пасажирів перевозитимуть дублюючі автобусні маршрути.

Українські міста продовжують стабілізацію енергосистеми після масованих обстрілів. Водночас у Росії та на тимчасово окупованих територіях пролунала серія вибухів: під ударом безпілотників опинилися нафтобаза та низка стратегічних об'єктів.

Крім того, у ніч на 12 січня Одеса зазнала ворожої атаки, внаслідок якої пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки.

За даними голови Одеської ОВА Сергія Лисака, у частині Пересипського району через обстріл виникли перебої з електропостачанням. Наразі фахівці працюють над відновленням світла в оселях містян.