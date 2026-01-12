ua en ru
Атака дронів на Київ: у Солом'янському районі є влучання, сталися пожежі

Київ, Понеділок 12 січня 2026 08:54
Атака дронів на Київ: у Солом'янському районі є влучання, сталися пожежі Фото: Росія атакувала Київ 12 січня (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Внаслідок атаки російських безпілотників 12 січня у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків біля житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Наслідки в Солом'янському районі

За оперативними даними станом на 7:55, у районі зафіксовано два осередки пошкоджень:

  • Нежитлова забудова: Через пряме влучання безпілотника виникла пожежа. Наразі вогнеборці її локалізували.

  • Житловий сектор: Уламки впали поблизу житлового будинку. Вибухова хвиля пошкодила скління вікон, також виникло займання.

На місцях подій працюють усі екстрені служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, зазначає міський голова Києва.

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, на лівому березі столиці продовжує діяти тимчасова схема руху. Замість трамваїв та тролейбусів пасажирів перевозитимуть дублюючі автобусні маршрути.

Українські міста продовжують стабілізацію енергосистеми після масованих обстрілів. Водночас у Росії та на тимчасово окупованих територіях пролунала серія вибухів: під ударом безпілотників опинилися нафтобаза та низка стратегічних об'єктів.

Крім того, у ніч на 12 січня Одеса зазнала ворожої атаки, внаслідок якої пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки.

За даними голови Одеської ОВА Сергія Лисака, у частині Пересипського району через обстріл виникли перебої з електропостачанням. Наразі фахівці працюють над відновленням світла в оселях містян.

Київ Атака дронів
