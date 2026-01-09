Росіяни в Києві цілеспрямовано атакували районні котельні, - Свириденко

Російські окупанти в Києві у ніч на 9 січня цілеспрямовано атакували котельні в різних районах столиці. Це енергетичний терор та чергова спроба росіян перетворити зиму на зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За словами Свириденко, вона вже заслухала доповіді Міністерства внутрішніх справ, Міненерго та Мінрозвитку щодо ліквідації наслідків чергового російського масованого обстрілу. Росіяни обстрілювали Київ та інші міста майже п'ять годин, били переважно по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

"Застосовано понад 240 дронів і 36 ракет. У столиці - 4 загиблих і 25 поранених. Щирі співчуття родинам", - зазначила вона.

Також, за словами Свириденко, зараз в Києві в окремих районах є перебої з водопостачанням та світлом, оскільки внаслідок російської атаки є пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації. 500 тисяч споживачів без світла, тривають роботи із заживлення, також вимушено застосовано аварійні та погодинні відключення.

"Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні - це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю", - додала Свириденко.

Також через атаки РФ вчергове знеструмлено Славутич. А через негоду є знеструмлення низки населених пунктів у більшості областей. Зараз над відновленням енергопостачання працюють аварійні бригади.