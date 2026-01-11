РФ вночі атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та перебої зі світлом

У ніч на неділю, 11 січня, російські війська завдали повторних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську ОВА.

Крім того, у Коростенському районі запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в "Житомиробленерго". Енергетики закликають споживачів вимкнути з розеток техніку, чутливу до перепадів напруги.

Через влучання виникли пожежі. Рятувальники працюють у складних умовах, адже гасіння ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж уже ліквідовано, ще одну наразі продовжують гасити.

За попередніми даними, внаслідок атаки поранення дістали двоє працівників. У них травми середнього ступеня тяжкості, постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

Обстріли України

У ніч на 10 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 121 ударним дроном з різних напрямків. Сили ППО знищили 94 безпілотники. Під ударом опинився Кривий Ріг - пошкоджено кілька об’єктів інфраструктури, поранено двох людей.

Через обстріл частина мікрорайонів Саксаганського та Покровського районів залишилася без електропостачання. Аварійні служби працювали всю ніч і продовжують відновлювальні роботи.

Увечері 10 січня масованої атаки дронами зазнала Лозова на Харківщині - пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, поранено чоловіка. Також вибухи лунали в Харкові, а в Одеській області росіяни вдарили по портовій інфраструктурі, спричинивши пожежу.

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях.