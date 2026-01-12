RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ готовит новый массированный обстрел Украины в условиях сильных холодов, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

В ближайшее время Россия может нанести новый массированный комбинированный удар по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.

"Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом", - подчеркнул лидер страны.

Зеленский отметил, что новый вражеский удар может произойти уже в ближайшие дни, и призвал украинцев быть внимательными и беречь себя.

Обстрелы Украины

Напомним, в последнее время РФ пытается бить по котельным, чтобы в морозы оставить людей без отопления. Так, в Киеве в ночь на 9 января оккупанты целенаправленно атаковали котельные в разных районах столицы. Такие действия россиян являются энергетическим террором и попыткой превратить зиму в оружие.

Владимир Зеленский сообщал, что после ударов РФ по критической инфраструктуре, ситуация в ряде регионов Украины остается сложной. Ранее он подчеркнул, что Россия ждала морозов, чтобы совершить сознательный террор против украинцев.

Также россияне активно атаковали Житомирскую и Ровенскую области. На Житомирщине враг повредил критическую инфраструктуру. Ровенская область находилась под атакой почти сутки - в течение 11 января постоянно поступала информация об атаках дронов и воздушных тревогах.

В ночь на сегодня, 12 января, страна-агрессор в очередной раз ударила по Одессе, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов временно отсутствует электроснабжение.

Кроме того, под атакой российских беспилотников находилась и столица. По данным местных властей, в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков возле жилого дома.

Отметим, утром российские войска нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине