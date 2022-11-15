Резолюція ООН про репарації та візит Зеленського до Херсона: новини за 14 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків Україні за агресію РФ

Генеральна асамблея ООН підтримала проект резолюції, яким пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок агресії Росії.

"За" проголосували 94 країни, проти - 13, утрималося - 74.

Зеленський приїхав до звільненого Херсону

Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.

Під час його візиту відбулася офіційна церемонія підняття прапора у місті.

Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 із мінометами

Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.

"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси", - написав міністр оборони Литви Аврідас Анушаускас

Росія тиждень не вдавалася до масованих ударів: із чим пов'язане "затишшя"

Росія не може дозволити собі завдавати масованих ударів по території України на постійній основі, адже вона вже відчуває дефіцит озброєння, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, дефіцит стосується і "Іскандерів", і ракет Х555, Х101, а також "Калібрів".

ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових

Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців.

"Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM (Місія допомоги Європейського Союзу Україні - ред.) для підтримки України у війні з Росією і проведення навчання до 15 000 військових українських Збройних сил", - сказано в повідомленні чеського головування в Раді ЄС.

В Україні йде різке похолодання та сніг: синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

Вже починаючи з 16 листопада синоптики прогнозують значне похолодання та опади.

Протягом 16-18 листопада в Україну зайде ще холодніша повітряна маса. Градуси попрямують до мінусової температури навіть у денний час, а атмосферні фронти принесуть опади. Дощі поступово переходитимуть у мокрий сніг.