ЗСУ ліквідували ще півтисячі окупантів: оновлені втрати Росії

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 510 російських загарбників. Загалом країна-агресор за час повномасштабної війни проти України втратила вже 81 370 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали: особового складу - близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 2848 (+8) од,

бойових броньованих машин - 5748 (+6) од,

артилерійських систем - 1839 (+2) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засобів ППО - 206 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1509 (+2),

крилатих ракет - 399 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4316 (+21) од,

спеціальної техніки - 160 (+0).