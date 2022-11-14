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ЗСУ ліквідували ще півтисячі окупантів: оновлені втрати Росії

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Понеділок 14 листопада 2022 08:48
ЗСУ ліквідували ще півтисячі окупантів: оновлені втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували ще півтисячі окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 510 російських загарбників. Загалом країна-агресор за час повномасштабної війни проти України втратила вже 81 370 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 2848 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 5748 (+6) од,
  • артилерійських систем - 1839 (+2) од,
  • РСЗВ - 393 (+0) од,
  • засобів ППО - 206 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1509 (+2),
  • крилатих ракет - 399 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4316 (+21) од,
  • спеціальної техніки - 160 (+0).

Нагадаємо, український снайпер посів друге місце у світовому рейтингу дальності стрільби при виконанні бойового завдання.

Окрім того, аналітики ISW зазначали, що українські військові досягли успіху при звільненні Херсона, зокрема, завдяки використанню ракетних систем HIMARS.

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