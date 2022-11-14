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ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових

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Понеділок 14 листопада 2022 16:06
ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових Ілюстративне фото: ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське головування у Раді Євросоюзу.

"Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM (Місія допомоги Європейського Союзу Україні - ред.) для підтримки України у війни з Росією, що продовжується, та проведення навчання до 15 000 військових українських Збройних сил", - сказано у ньому.

Зазначається, що рішення набирає чинності с часу публікації в офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії. З липня підготовку пройшли вже більше 5 тисяч військових.

Окрім того, українські снайпери пройдуть навчання в Іспанії.

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