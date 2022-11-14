Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters

Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він військовим.

Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

Зазначимо, що Херсон був окупований з 2 березня 2022 року.

11 листопада в ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ заходять у місто, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Окрім цього, Зеленського заявляв, що ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

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