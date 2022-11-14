Гайдай розповів, скільки населених пунктів звільнили ЗСУ в Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу Freedom .

"Якщо подивитися на карту та інформацію Генштабу, то вже офіційно маємо 12 населених пунктів", - сказав він.

Гайдай зазначив, що кожен метр звільненої Луганської області дається захисникам дуже важко, тому що росіяни мали час підготуватися і звезти величезну кількість мобілізованих.

Так, за його словами, мобілізовані - не професійні військові, вони погано озброєні та підготовлені. Але це велика кількість людей, які атакують українських захисників.

Гайдай також сказав, що Білогорівка перебуває під постійними обстрілами з боку російської армії, мобілізованих та "зеків". Він додав, що від села залишилася просто територія.

Нагадаємо, 13 листопада українські військові поновили контроль над селом Макіївка Красноріченської громади Луганської області.

Раніше Гайдай повідомляв, що в ході стабілізаційних заходів у звільненому селищі Невське виявили двох людей, які допомагали росіянам.

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