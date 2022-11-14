В Україну йде різке похолодання та сніг: синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні
Завтра в Україні буде сонячно та сухо, у деяких областях очікується до 14 градусів тепла. При цьому вже починаючи з 16 листопада прогнозують значне похолодання та опади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталки Діденко.
Прогноз погоди на завтра
Вівторок в Україні буде сухим та навіть сонячним, якщо не буде туману.
Протягом дня у більшості областей прогнозують +3+8 градусів, у західних областях та у південній частині України буде тепло, +9+14 градусів.
У Києві 15 листопада очікується комфортна погода - без опадів, із сонцем, хоча й холоднувато. Вдень максимально до +7 градусів.
Прогноз погоди до кінця робочого тижня
Протягом 16-18 листопада в Україну зайде ще холодніша повітряна маса. Градуси попрямують до мінусової температури навіть у денні години, а атмосферні фронти принесуть опади. Дощі є поступово переходитимуть у мокрий сніг.
Діденко також радить водіям не зволікати та міняти гуму на автомобілях.
Нагадаємо, сьогодні в Україні сухо, без дощів, але з туманами зранку.
РБК-України також раніше повідомляло, що на цьому тижні очікуються сніг. В цей час варто очікувати і похолодання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.