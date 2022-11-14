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Росія тиждень не вдавалася до масованих ударів: з чим пов'язане "затишшя"

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Понеділок 14 листопада 2022 13:38
Росія тиждень не вдавалася до масованих ударів: з чим пов'язане "затишшя" Фото: Росія тиждень не вдавалася до масованих ударів (zaxid.net)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія не може дозволити собі завдавати масованих ударів по території України на постійній основі, адже вона вже відчуває дефіцит озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Юрія Ігната на брифінгу.

За його словами, минулого тижня окупанти не вдавалися до масових обстрілів України. Вони також не застосовували іранські безпілотники Shahed 136 і крилаті ракети.

"Очевидно, що противник не може дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит озброєння. Це стосується і "Іскандерів", і ракет Х555, Х101, а також "Калібр", особливо "Калібрів"", - сказав Ігнат

Він зазначив, що Росія застосувала до 15 ракет "Калібр" у жовтні. Зрозуміло, що загарбники мають дефіцит цих ракет. Так, їх не можна швидко виготовити, ввести в дію та поставити на носії.

При цьому, у Чорне море вже виведені носії "Калібрів", тому можливі будь-які провокації із завданням ударів.

""Затишшя" це умовне, війна ж триває. Умовне затишшя можна пов'язувати з діями на Південному напрямку. Бачимо що відбулось - відбулось звільнення Правобережжя Дніпра. Ймовірно, ворог всю увагу зосередив саме на цих заходах, щоб максимально зберегти своє угруповування військ на цьому напрямку і безпечно його передислокувати на Лівий берег", - додав спікер Повітряних сил.

Раніше повідомлялося, що РФ вже використала 80% своїх сучасних ракет, Так, у агресора залишилось близько 120 "Іскандерів".

Окрім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що у Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із запасу, який був до лютого.

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