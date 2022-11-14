РФ випустила по Сумській області майже 150 мін та ракет: є поранені та руйнування

Фото: РФ випустила по Сумській області майже 150 мін та ракет (GettyImages)

У понеділок, 14 листопада, росіяни випустили 143 снаряди, міни та ракети по Сумській області. Внаслідок атак окупантів троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"143 ворожих снарядів, мін та ракет вибухнули на прикордонні Сумської області.

Впродовж дня росіяни обстріляли сім громад. Є зруйновані будинки та поранені місцеві мешканці", - заявив очільник області. За словами Живицького, від самого ранку ворог вдарив по критичній інфраструктурі області із САУ. Пошкоджені виробничі приміщення, а троє працівників поранені, нині в лікарні. Також очільник ОВА детально повідомив про наслідки російських обстрілів: Краснопільська громада: близько 10:00 одне з сіл російські військові обстріляли з артилерії. Було 17 "прильотів". Об 11:00 продовжили бити по іншому селу з мінометів та РСЗВ (разом 10 вибухів). Після 12 години скинули вибухівку типу ВОГ із безпілотника. І майже одразу почали гатити по прикордонню із САУ (10 "прильотів"). У всіх випадках обійшлося без руйнувань;

По Середино-Будській громаді ворог вів обстріл із реактивних систем залпового вогню (8 "прильотів"). А згодом скерував з гелікоптера 6 ракет типу НУРС на будинки місцевих. Пошкоджені дві оселі мирних мешканців, магазин і газогін. Без жертв;

Юнаківську громаду за день двічі ворог обстріляв із САУ. Загалом будо 37 вибухів у прикордонних селах. Частково зруйновані 9 будинків місцевих мешканців та постраждало авто;

По Зноб-Новгородській громаді ворог відкривав вогонь з автоматів;

Хотінська громада: з території Росії був мінометний обстріл прикордоння. 23 вибухи на нашій території. Наслідки уточнюються;

По Миропільській громаді працювали ворожі САУ (8 "прильотів"). Попередньо, без наслідків.