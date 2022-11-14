ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків Україні за агресію РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Twitter .

"За всі свої злочини Росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Відтепер це воля ООН. Все буде Україна", - написав Єрмак.

При цьому проти ухвалення резолюції проголосували: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Росія, Сирія та Зімбабве.

Що передувало

Під час сьогоднішнього засідання Генасамблеї ООН постпред України Сергій Кислиця представив проект резолюції щодо відшкодування збитків за агресію РФ. У ході свого виступу він наголосив, що країна-агресор продовжує користуватися своїм правом вето в Раді Безпеки ООН для того, щоб не допустити ухвалення будь-якого рішення із засудженням своїх дій.

"Заблокувавши Раду Безпеки, радянські спадкоємці намагаються втихомирити Генеральну Асамблею. ООН більше не повинна з цим миритися. Саме зараз є ще одна можливість надіслати чіткий сигнал Росії та будь-якому іншому, хто колись подумає про застосування сили для перекроювання міжнародно визнаних кордонів", - наголосив постпред України.

За його словами, голосування за резолюцію не прирівнюється до заняття однією зі сторін конфлікту, оскільки в цьому питанні йдеться про підтримку статуту ООН та міжнародного права загалом.

"Пропозиція, яка сьогодні висувається перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності конкретного механізму відшкодування збитків, який надихне життя на цю декларацію", - додав Кислиця.

Він також наголосив, що резолюція у майбутньому працюватиме на користь усіх країн, кому зараз загрожує чи може загрожувати агресія з боку інших держав.