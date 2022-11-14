ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків Україні за агресію РФ
Сьогодні, 14 листопада, Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок агресії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Twitter.
"За всі свої злочини Росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Відтепер це воля ООН. Все буде Україна", - написав Єрмак.
При цьому проти ухвалення резолюції проголосували: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Росія, Сирія та Зімбабве.
Що передувало
Під час сьогоднішнього засідання Генасамблеї ООН постпред України Сергій Кислиця представив проект резолюції щодо відшкодування збитків за агресію РФ. У ході свого виступу він наголосив, що країна-агресор продовжує користуватися своїм правом вето в Раді Безпеки ООН для того, щоб не допустити ухвалення будь-якого рішення із засудженням своїх дій.
"Заблокувавши Раду Безпеки, радянські спадкоємці намагаються втихомирити Генеральну Асамблею. ООН більше не повинна з цим миритися. Саме зараз є ще одна можливість надіслати чіткий сигнал Росії та будь-якому іншому, хто колись подумає про застосування сили для перекроювання міжнародно визнаних кордонів", - наголосив постпред України.
За його словами, голосування за резолюцію не прирівнюється до заняття однією зі сторін конфлікту, оскільки в цьому питанні йдеться про підтримку статуту ООН та міжнародного права загалом.
"Пропозиція, яка сьогодні висувається перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності конкретного механізму відшкодування збитків, який надихне життя на цю декларацію", - додав Кислиця.
Він також наголосив, що резолюція у майбутньому працюватиме на користь усіх країн, кому зараз загрожує чи може загрожувати агресія з боку інших держав.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ГА ООН збирається 14 листопада для того, щоб розглянути проект резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною, яку ініціювала Росія.
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