Резніков: рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає одна людина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова на прес-конференції, яку наводить "Укрінформ" .

"Жоден чиновник не вічний у кріслі. Жоден. Рішення бути мені міністром оборони чи ні приймає одна людина - Верховний головнокомандувач - президент України Володимир Зеленський. За Конституцією він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає" - сказав він.

Резніков зазначив, що лише за рішенням Зеленського він "прийматиме ті чи інші рішення". Далі він робитиме те, що запропонує президент.

"Я в команді, буду робити все необхідне для нашої перемоги. Моя спеціалізація як юриста дозволяє мені думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дасть нам змогу не просто перемогти у війні, а й покарати потім військово-політичне керівництво РФ", - додав міністр.

Він також додав, що у разі звільнення підтримає свого наступника та за потреби надасть йому поради і консультації, а також персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію "на рівні телефону, без протоколів, без усього".

РБК-Україна повідомляло, що Резнікова можуть відправити у відставку найближчим часом, а його місце може зайняти керівник ГУР Кирило Буданов.

Зазначимо, що нещодавно Міністерство оборони сколихнула хвиля скандалів.

Так, ЗМІ повідомили, що міністерство нібито закуповує харчі для ЗСУ за завищеними цінами. Через це були звільнені заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. Пізніше суд арештував обох екс-посадовців.

До того ж, було звільнило керівника департаменту військово-технічної політики Олександра Лієва після того, як ЗМІ повідомили про нібито наявність у нього російського паспорта. Проте інформацію не підтвердили у міністерстві, а потім спростували самі журналісти.

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