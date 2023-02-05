Резнікова може змінити військовий. Буданов серед кандидатів

Міністр оборони Олексій Резніков найближчим часом може бути відправлений у відставку.

Місце Резнікова має зайняти професійний військовий, один з варіантів - начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

При цьому планується, що Резніков залишиться в команді, хоча розмови про його переведення на посаду міністра юстиції не відповідають дійсності, повідомляють джерела видання.

Ці та інші кадрові питання можуть обговорюватись сьогодні на засіданні фракції "Слуги народу".

Як повідомлялося раніше, нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує харчі для ЗСУ за завищеними цінами.

У зв'язку з цим було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд арештував обох екс-посадовців.

До того ж, Міноборони звільнило керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва за власним бажанням після повідомлень у ЗМІ про нібито наявність у нього російського паспорта. Проте наявність паспорта країни-агресора не підтвердили у міністерстві, а самі журналісти пізніше спростували цю інформацію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вже під вісьмома міністрами "гайдається крісло".

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