ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резнікова може змінити військовий. Буданов серед кандидатів

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 11:39
Резнікова може змінити військовий. Буданов серед кандидатів Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Олексій Резніков найближчим часом може бути відправлений у відставку.

Про це повідомляють інформовані джерела РБК-Україна.

Місце Резнікова має зайняти професійний військовий, один з варіантів - начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

При цьому планується, що Резніков залишиться в команді, хоча розмови про його переведення на посаду міністра юстиції не відповідають дійсності, повідомляють джерела видання.

Ці та інші кадрові питання можуть обговорюватись сьогодні на засіданні фракції "Слуги народу".

Як повідомлялося раніше, нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує харчі для ЗСУ за завищеними цінами.

У зв'язку з цим було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд арештував обох екс-посадовців.

До того ж, Міноборони звільнило керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва за власним бажанням після повідомлень у ЗМІ про нібито наявність у нього російського паспорта. Проте наявність паспорта країни-агресора не підтвердили у міністерстві, а самі журналісти пізніше спростували цю інформацію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вже під вісьмома міністрами "гайдається крісло".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Министерство обороны РФ
NEWS
ЗСУ можуть готувати контрнаступ біля Вугледара: карти боїв
ЗСУ можуть готувати контрнаступ біля Вугледара: карти боїв
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна