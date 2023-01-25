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Скандал у Міноборони. Директора департаменту закупівель звільнили, - нардеп

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Київ, Середа 25 січня 2023 11:04
Скандал у Міноборони. Директора департаменту закупівель звільнили, - нардеп Фото: директора департаменту закупівель Міноборони звільнили з посади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади. Він причетний до скандалу щодо продуктових закупівель для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову антикорупційного комітету парламенту Анастасію Радіну в Facebook.

"Звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова", - зазначила нардеп.

При цьому вона підкреслила, що міністр оборони "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

Також на засіданні парламентського комітету представниця НАБУ повідомила, що було відкрите кримінальне провадження через можливе зловживання службовим становищем під час укладення контрактів від 23 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.

Також зазначимо, що вчора стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

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