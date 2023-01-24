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Через скандал із закупівлями харчування ЗСУ. Заступник Резнікова подав у відставку

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 09:46
Через скандал із закупівлями харчування ЗСУ. Заступник Резнікова подав у відставку Фото: заступник Міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов (mil gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 24 січня, стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання вже підтримав голова міністерства Олексій Резніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства оборони України.

Як йдеться в заяві, В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування".

"Попри те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла", - зазначається на сайті міністерства.

Через скандал із закупівлями харчування ЗСУ. Заступник Резнікова подав у відставку

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство оборони України Олексій Резніков
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