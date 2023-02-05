Резников: решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек

Министр обороны Алексей Резников остается в команде президента, его дальнейшие действия будут зависеть от решения Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова на пресс-конференции, которую приводит "Укринформ" .

"Ни один чиновник не навеки в кресле. Ни один. Решение быть мне министром обороны или нет принимает один человек - Верховный главнокомандующий - президент Украины Владимир Зеленский. По Конституции он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает", - сказал он.

Резников отметил, что только по решению Зеленского он будет "принимать те или иные решения". Дальше он будет делать то, что предложит президент.

"Я в команде буду делать все необходимое для нашей победы. Моя специализация как юриста позволяет мне думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит нам не просто победить в войне, но и наказать потом военно-политическое руководство РФ", - добавил министр.

Он также добавил, что в случае увольнения поддержит своего преемника и при необходимости предоставит ему советы и консультации, а также персонально представит министрам обороны, с которыми имеет личную коммуникацию "на уровне телефона, без протоколов, без всего".

РБК-Украина сообщало, что Резникова могут отправить в отставку в ближайшее время, а его место может занять руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Отметим, что недавно Министерство обороны всколыхнула волна скандалов.

Так, СМИ сообщили, что министерство якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

К тому же, было уволено руководителя департамента военно-технической политики Александра Лиева после того, как СМИ сообщили о якобы наличии у него российского паспорта. Однако информацию не подтвердили в министерстве, а затем опровергли сами журналисты.

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