Рейтинги Путіна в Росії масштабно "посипалися": що показало опитування

Рейтинги російського диктатора Володимира Путіна продовжують обвалюватися на тлі спроб блокування Telegram та перебоїв з інтернетом у Росії. Це визнають навіть кремлівські соцопитування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nexta Live.
Російський державний прокремлівський "соціологічний центр" ВЦИОМ визнав, що рівень схвалення Путіна впав із 79% у 2024 році до 66,7% у квітні 2026 року. Особливо рейтинг диктатора полетів униз останніми місяцями - на тлі блокувань інтернету.
З початку 2026 року рівень схвалення Путіна впав на 9%. Це рекордні показники з 2022 року, коли російський режим почав повномасштабне вторгнення в Україну.
Ситуацію з обвальним падінням рейтінгів Путіна пов'язують в першу чергу із блокуванням месенджеру Telegram, вважає видання Bloomberg. Перебої з інтернетом та невдоволення росіян змусили Кремль переглядати свою політику щодо блокувань.
Кремль побачив негативні економічні та політичні наслідки ідеї крила, що пов'язане з ФСБ РФ та запропонувало блокування інтернету та Telegram. Спроби змусити росіян перейти на так званий "національний месенджер" Max призвели до зворотнього ефекту.
Водночас відключення інтернету обурили в першу чергу Москву, мешканці якої не звикли до таких речей. Оскільки рейтинг Путіна почав обвалюватися, Кремль, який перед виборами до Державної думи РФ намагається створювати ілюзію "загальнонародної підтримки", змушений був змінювати тактику.
Служба зовнішньої розвідки України 31 березня також повідомляла, що довіра росіян до влади та ключових державних інституцій впевнено падає. Ситуацію в країні негативно оцінює все більше громадян РФ, водночас стало менше тих, хто підтримує курс Кремля.
Нагадаємо, що у Росії почали блокувати месенджер Telegram раніше, ніж очікувалося. Планувалося, що це станеться вже на початку квітня цього року - починаючи з 1 квітня. Але в реальності РФ почала блокувати месенджер вже наприкінці березня.
Через це в Росії навіть пройшли мітинги за "вільний інтернет". Вони відбулися 29 березня у більшості великих російських міст та завершилися затриманнями. Затримали від 3 до 12 осіб, при цьому більшість "протестувальників" просто відтіснили.
Зазначимо, що Telegram, який намагаються заблокувати у Росії, отримав спеціальне оновлення - оновлений протокол захисту від цензури. Теоретично це дозволяє використати месенджер там, де його блокують.