Рейтинг Путіна стрімко падає: росіяни втрачають довіру до влади та "курсу" Кремля
Довіра росіян до влади та ключових державних інституцій впевнено падає. Ситуацію в країні негативно оцінює все більше громадян РФ, водночас стало менше тих, хто підтримує курс Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки.
Згідно з березневим опитуванням "левада-центру", частка росіян, які негативно оцінюють ситуацію в країні, зросла до 24%, що на 6% більше порівняно з листопадом 2025 року.
Водночас поменшало тих, хто вважає, що країна-агресорка рухається у правильному напрямку - зараз їх 61%, що нижче на 13 п. п. за минулорічний показник.
Довіра до диктатора падає
Рейтинг російського диктатора Володимира Путіна опустився до 80% - мінус 7 п. п. з листопада минулого року. При цьому рівень несхвалення зріс до 15%.
Така ж динаміка простежується щодо уряду країни-агресорки: рівень схвалення знизився до 66% - мінус 12 п. п. з травня 2025 року. При цьому рівень несхвалення зріс до 29%.
Рейтинг Держдуми РФ знизився до 53% - мінус 13 п. п., підтримка губернаторів скоротилася до 66% - мінус 9 п. п. у річному вимірі.
Виражений розрив зафіксований між віковими групами: старші росіяни демонструють вищу лояльність, а молодь - значно частіше займає критичну позицію.
Головні чинники невдоволення
Серед ключових чинників невдоволення:
- зростання фінансового навантаження через податкову політику,
- посилення обмежень доступу до інтернету,
- накопичена втома від повномасштабної війни.
Через це серед росіян посилюється відчуття соціальної несправедливості, що підриває довіру до рішень влади навіть тоді, коли вони покликані стабілізувати ситуацію.
Соціологи фіксують формування в країні-агресорці моделі "інерційна лояльність": рейтинги формально є високими, проте їхня соціальна база звужується.
"Це підвищує вразливість кремлівської системи до точкових кризових ситуацій, насамперед економічних. Паралельно знижується ефективність інформаційного контролю: навіть за високого рівня декларованої підтримки зростає частка тих, хто не сприймає офіційні наративи", - зазначає Служба зовнішньої розвідки.
Нагадаємо, на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке свідчить про критичний стан регіональних бюджетів у Росії.
Крім того, нещодавно стало відомо, що довіра до Володимира Путіна серед росіян впала до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.