Рейтинг Путіна стрімко падає: росіяни втрачають довіру до влади та "курсу" Кремля

17:33 31.03.2026 Вт
2 хв
Головні причини невдоволення росіян - втома від війни та податки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Довіра росіян до влади та ключових державних інституцій впевнено падає. Ситуацію в країні негативно оцінює все більше громадян РФ, водночас стало менше тих, хто підтримує курс Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки.

Читайте також: Росіяни страйкують через невиплату зарплат, яку бачили востаннє ще в 2025, - СЗР

Згідно з березневим опитуванням "левада-центру", частка росіян, які негативно оцінюють ситуацію в країні, зросла до 24%, що на 6% більше порівняно з листопадом 2025 року.

Водночас поменшало тих, хто вважає, що країна-агресорка рухається у правильному напрямку - зараз їх 61%, що нижче на 13 п. п. за минулорічний показник.

Довіра до диктатора падає

Рейтинг російського диктатора Володимира Путіна опустився до 80% - мінус 7 п. п. з листопада минулого року. При цьому рівень несхвалення зріс до 15%.

Така ж динаміка простежується щодо уряду країни-агресорки: рівень схвалення знизився до 66% - мінус 12 п. п. з травня 2025 року. При цьому рівень несхвалення зріс до 29%.

Рейтинг Держдуми РФ знизився до 53% - мінус 13 п. п., підтримка губернаторів скоротилася до 66% - мінус 9 п. п. у річному вимірі.

Виражений розрив зафіксований між віковими групами: старші росіяни демонструють вищу лояльність, а молодь - значно частіше займає критичну позицію.

Головні чинники невдоволення

Серед ключових чинників невдоволення:

  • зростання фінансового навантаження через податкову політику,
  • посилення обмежень доступу до інтернету,
  • накопичена втома від повномасштабної війни.

Через це серед росіян посилюється відчуття соціальної несправедливості, що підриває довіру до рішень влади навіть тоді, коли вони покликані стабілізувати ситуацію.

Соціологи фіксують формування в країні-агресорці моделі "інерційна лояльність": рейтинги формально є високими, проте їхня соціальна база звужується.

"Це підвищує вразливість кремлівської системи до точкових кризових ситуацій, насамперед економічних. Паралельно знижується ефективність інформаційного контролю: навіть за високого рівня декларованої підтримки зростає частка тих, хто не сприймає офіційні наративи", - зазначає Служба зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке свідчить про критичний стан регіональних бюджетів у Росії.

Крім того, нещодавно стало відомо, що довіра до Володимира Путіна серед росіян впала до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація
Новини
Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України
Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни