Подвійні стандарти: влада РФ заганяє усіх в MAX, який боїться використовувати, - розвідка

В Росії почали блокувати месенджер Telegram раніше, ніж очікувалося. Тим часом російська влада заганяє усіх у так званий "національний месенджер" MAX - але сама боїться ним користуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Парадоксальна ситуація, за даними розвідки, полягає в тому, що самі російські чиновники та топменеджери державних компаній уникають встановлення цього застосунку на особисті пристрої. Причина - це страх тотального стеження з боку ФСБ Росії.

Наприклад, відомо, що представники російських еліт почали масово купувати окремі смартфони та реєструвати нові SIM-карти виключно для роботи з MAX.

У неформальних розмовах вони визнають, що встановлення цього сервісу фактично означає передачу повного контролю над пристроєм спецслужбам РФ.

Цікаво, що ці "подвійні стандарти" існують навіть всередині чиновництва Росії. Так, згідно з даними російського порталу держзакупівель, для чиновників у Чечні планують придбати спеціальні SIM-карти, які матимуть необмежений доступ до всіх заблокованих на території Росії ресурсів.

Фактично, резюмує розвідк, поки звичайних громадян позбавляють засобів комунікації, владна верхівка створює для себе привілейовані умови або шукає схеми обходу власного ж нагляду.