Рейтинги Путина в России масштабно "посыпались": что показал опрос

Рейтинги российского диктатора Владимира Путина продолжают обваливаться на фоне попыток блокировки Telegram и перебоев с интернетом в России. Это признают даже кремлевские соцопросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nexta Live.
Российский государственный прокремлевский "социологический центр" ВЦИОМ признал, что уровень одобрения Путина упал с 79% в 2024 году до 66,7% в апреле 2026 года. Особенно рейтинг диктатора полетел вниз в последние месяцы - на фоне блокировок интернета.
С начала 2026 года уровень одобрения Путина упал на 9%. Это рекордные показатели с 2022 года, когда российский режим начал полномасштабное вторжение в Украину.
Ситуацию с обвальным падением рейтингов Путина связывают в первую очередь с блокировкой мессенджера Telegram, считает издание Bloomberg. Перебои с интернетом и недовольство россиян заставили Кремль пересматривать свою политику в отношении блокировок.
Кремль увидел негативные экономические и политические последствия идеи крыла, связанного с ФСБ РФ, которое предложило блокировку интернета и Telegram. Попытки заставить россиян перейти на так называемый "национальный мессенджер" Max привели к обратному эффекту.
В то же время отключение интернета возмутили в первую очередь Москву, жители которой не привыкли к таким вещам. Поскольку рейтинг Путина начал обваливаться, Кремль, который перед выборами в Государственную думу РФ пытается создавать иллюзию "общенародной поддержки", вынужден был менять тактику.
Служба внешней разведки Украины 31 марта также сообщала, что доверие россиян к власти и ключевым государственным институтам уверенно падает. Ситуацию в стране негативно оценивает все больше граждан РФ, при этом стало меньше тех, кто поддерживает курс Кремля.
Напомним, что в России начали блокировать мессенджер Telegram раньше, чем ожидалось. Планировалось, что это произойдет уже в начале апреля этого года - начиная с 1 апреля. Но в реальности РФ начала блокировать мессенджер уже в конце марта.
Из-за этого в России даже прошли митинги за "свободный интернет". Они состоялись 29 марта в большинстве крупных российских городов и завершились задержаниями. Задержали от 3 до 12 человек, при этом большинство "протестующих" просто оттеснили.
Отметим, что Telegram, который пытаются заблокировать в России, получил специальное обновление - обновленный протокол защиты от цензуры. Теоретически это позволяет использовать мессенджер там, где его блокируют.