Рейтинги Путина в России масштабно "посыпались": что показал опрос

Российский государственный прокремлевский "социологический центр" ВЦИОМ признал, что уровень одобрения Путина упал с 79% в 2024 году до 66,7% в апреле 2026 года. Особенно рейтинг диктатора полетел вниз в последние месяцы - на фоне блокировок интернета.

С начала 2026 года уровень одобрения Путина упал на 9%. Это рекордные показатели с 2022 года, когда российский режим начал полномасштабное вторжение в Украину.

Ситуацию с обвальным падением рейтингов Путина связывают в первую очередь с блокировкой мессенджера Telegram, считает издание Bloomberg. Перебои с интернетом и недовольство россиян заставили Кремль пересматривать свою политику в отношении блокировок.

Кремль увидел негативные экономические и политические последствия идеи крыла, связанного с ФСБ РФ, которое предложило блокировку интернета и Telegram. Попытки заставить россиян перейти на так называемый "национальный мессенджер" Max привели к обратному эффекту.

В то же время отключение интернета возмутили в первую очередь Москву, жители которой не привыкли к таким вещам. Поскольку рейтинг Путина начал обваливаться, Кремль, который перед выборами в Государственную думу РФ пытается создавать иллюзию "общенародной поддержки", вынужден был менять тактику.