Telegram заблокують навесні? Що задумала РФ і куди зганятимуть росіян

Російський режим нібито вже визначився з датою блокування месенджера Telegram на території РФ. Це станеться вже на початку квітня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

Зазначається, що вже на початку квітня влада Росії може спробувати повністю заблокувати месенджер. Джерела, близькі до Кремля, сказали пропагандистам, що рішення нібито остаточне.

Причинами блокування месенджера російська влада називає нібито "випадки вербування людей для здійснення протиправних дій". При цьому обмежувати роботу месенджера в так званій "зоні бойових дій" все ще не планується.

Паралельно росіяни намагаються оголосити терористам засновника Telegram Павла Дурова. Відповідну "кримінальну справу" російські силовики вже відкрили, ведеться якесь незрозуміле "розслідування".

Цікаво, що коли російські пропагандисти звернулися за коментарем до "Роскомнагляду", який відповідає за блокування тих, або інших сайтів, месенджерів тощо, там заявили, що не мають інформації щодо можливого блокування Telegram н початку квітня.

Навіщо в РФ блокують Telegram?

Росіяни блокують Telegram не через так звані "вербування". Вони хочуть вибудувати свій аналог "китайської моделі" інтернету, зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, спецслужби РФ будуть контролювати так званий "месенджер" MAX, а в Telegram будуть вести "когнітивні операції" проти України, Європи та США.

"Це нагадує ситуацію з YouTube, в якому російські ломи продовжують роботу з прицілом на інформаційні поля країн, в яких необхідно поширювати потрібні рф наративи. А в самій росії діють обмеження", - додав Коваленко..